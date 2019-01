Catherine Classic auf Steam erhältlich

In den letzten Wochen gab es deutliche Hinweise auf eine PC-Version von Catherine, die sich letztlich bewahrheiten sollten. Neben der Entwicklung von Catherine: Full Body für PS4 und Xbox One hat Atlus die Zeit gefunden, Vincents einzigartiges Beziehungsdrama auf den PC zu portieren. Catherine Classic steht ab sofort zum Preis von 19,99 Euro auf Steam bereit und bietet ein paar leichte Anpassungen: Original-Synchronisation in japanisch, 4K-Auflösung, unbegrenzte Framerate und frei belegbare Steuerung für Tastatur und Maus. Wir haben uns das Game noch einmal angesehen und finden es nach wie vor gut. Den PC-Trailer und einige Screenshots findet ihr unten: