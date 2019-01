Einzelspieler-Anpassungen in Hearthstone: Rastakhans Rambazamba

Ab sofort ist ein neues Update für Hearthstone: Rastakhans Rambazamba verfügbar. Blizzard hat einige Änderungen an Rumble Run vorgenommen, der Singleplayer-Kampagne, die mit der neuesten Erweiterung eingeführt wurde. Die Chance Karten zu erhalten, die mit unserem gewählten Schrein harmonieren, ist darin erhöht worden. Laut dem Entwicklerteam wird diese Anpassung neben weiteren Detailveränderungen unsere "Spielerfahrung in der Gurubashi-Arena stärken". Spieler, die die Herausforderung des Trollchampions bereits abgeschlossen haben, profitieren von der stärkeren Run-Dynamik ebenfalls. Gleichzeitig wurden einige der Boss-Decks angepasst, sodass das Spiel ein bisschen fairer ist. In der Arena gibt es ebenfalls Anpassungen, was sich hauptsächlich auf die Häufigkeit, mit der jede einzelne Karte im Deck an der Reihe ist, bezieht. Dadurch sollen die Gewinnraten aller Klasse näher an den idealen Wert von 50 Prozent gerückt werden. Einen genaueren Blick auf alle Details findet ihr in den Patch-Notes.