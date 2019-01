Heute im GR-Livestream: Overkill's The Walking Dead

Der Start von Overkill's The Walking Dead ist nicht gerade vorteilhaft verlaufen, weshalb sich Publisher Starbreeze zu abrupten Änderungen gezwungen sah. Seit Anfang November arbeitet das Team an umfangreichen Anpassungen und neuen Inhalten für den Koop-Shooter, was das Thema unseres heutigen Livestreams wird. Ab 16:00 Uhr wollen wir uns anschauen, was das Studio als zweite Saison ansieht. Hierbei handelt es sich um zwei neue Kapitel, auf unserer Liveseite bekommt ihr ab 16:00 Uhr alle weiteren Infos.