Trailer demonstriert 1-Shot Demo von Resident Evil 2

Capcom weiß, dass Resident Evil 2 mit großer Begeisterung von den Fans erwartet wird und um dieses Interesse noch weiter zu steigern, haben die Japaner eine ganz besondere Demo vorbereitet. Allerdings gibt dabei ein paar Limitierungen, mit denen sich Spieler normalerweise nicht konfrontiert sehen. Die sogenannte 1-Shot-Demo ist nur vom 11. bis zum 31. Januar verfügbar und darf lediglich ein einziges Mal gespielt werden. Zu allem Überdruss endet die Vorschau nach 30 Minuten Spielzeit. Wer die Mission innerhalb des Zeitlimits abschließt oder stirbt, startet neu - die Uhr läuft allerdings weiterhin. Wer das Abenteuer übersteht, wird mit einem neuen Trailer belohnt, der die Strapazen hoffentlich wert ist. Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar für PC, PS4 und Xbox One, mehr Infos zum Game bekommt ihr in unserer Vorschau.