Devil May Cry 5 soll 15 bis 16 Stunden dauern

Die bevorstehende Veröffentlichung von Devil May Cry 5 scheinen viele Fans positiv herbeizusehnen, Capcom hat zugegebenermaßen auch vorbildlich darum bemüht, Spielern Einblicke in das infernale Abenteuer zu geben (am 7. Februar steht bereits die nächste Chance an). Wer sich noch unschlüssig ist, der kann dank einem frischen Interview des japanischen Magazins Game Shot nun genauer einschätzen, wie viel Zeit Dante, Nero und V nächsten Monat einnehmen wird. Game Director Hideaki Itsuno hat darin verraten, dass Devil May Cry 5 ungefähr 15 bis 16 Stunden lang ist - was vorherige Kapiteln der Serie deutlich übersteigt. Darüber hinaus biete das Spiel zusätzliche Herausforderungen und einen kooperativen Mehrspielermodus, mit dem die Spielerfahrung zusätzlich verlängert wird, so Itsuno. Der Entwickler deutete sogar die Möglichkeit an, zusätzliche spielbare Charaktere in das Game zu bringen - bestätigt ist das aber noch nicht. Wer wohl dem Kampf beitreten könnte? Vergil vielleicht?