World of Warcraft: Blizzard feiert Stan Lee mit eigenem Charakter

Letztes Jahr verlor die Welt mit Stan Lee einen wegweisenden Comic-Schöpfer und obwohl Fans auf aller Welt ihm bereits auf verschiedenen Medienplattformen gedacht wurde, hat er noch keine eigene Spielfigur bekommen. Die "World of Warcraft"-Fansite Wowhead hat in Stormwind einen neuen Charakter entdeckt, der mit dem Patch 8.1.5 in das Gebiet hinzugefügt wurde. Der Charakter heißt "Stanley" und teilt nicht nur äußere Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Schöpfer, ab und zu ruft er "Exelcior". Offenbar wurde auch bereits ein Charaktermodell gefunden, das Horde-Spielern an den Künstler erinnern könnte, sodass Lee möglicherweise gleich zweimal im Spiel abgebildet sein wird. Wer sich einen Eindruck davon einholen will, schaut Wowhead auf Youtube zu oder sucht im PTR-Server selbst.