So funktioniert das Hub-Gebiet in Sekiro: Shadows Die Twice

Gestern haben wir erfahren, dass sich Sekiro: Shadows Die Twice von From Softwares etablierter Charakterentwicklung unterscheiden wird. Heute hat uns Game Informer die Funktionsweise der Hub-Welt erklärt. Im Zuge ihrer exklusiven Berichterstattung konnten die Kollegen in Erfahrung bringen, dass es im Actionspiel ein Gebiet namens "Verfallener Tempel" gibt, der unserem Helden als zentraler Rückzugsort dient. In diesem Areal werden Spieler Quests verfolgen, schnellreisen und ihren Charakter weiterentwickeln. In der Tempelanlage stehen zudem verschiedene Nichtspielercharaktere bereit, die unseren Fortschritt narrativ begleiten. Laut Game Informer ist es möglich Leute in diesen Tempel zu bringen, die uns ihre Dienste anbieten.