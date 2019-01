The Division 2: PC-Version wird über Epic Store veröffentlicht

Nachdem der neue Epic Store im Rahmen der Game Awards enthüllt wurde, bemüht sich die Firma Epic Games kleine sowohl große Studios ans Land zu ziehen und diese aus den Klauen Valve's zu befreien. Der neuste ''Gewinn'' ist The Division 2, bei dem die PC-Version des Spiels lediglich über Uplay (Ubisoft's PC-Plattform) und den neuen digitalen Epic Games Store verfügbar sein wird.

Das ist jedoch nicht die einzige Art wie die beiden Unternehmen miteinander kooperieren wollen. So kündigten die beiden an dass sie zusammenarbeiten werden um einige Kernelemente des Uplay-Systems auf den Epic Store zu übertragen, um die sozialen Funktionen auf den beiden Plattformen zu gewährleisten.

Wer sich The Division 2 über den Epic Store vorbestellt, erhält außerdem einen Zugang zur privaten Beta des Spiels. The Division 2 erscheint am 15. März auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One.