The Order: 1886-Entwickler suchen Verstärkung für Third-Person-Shooter

Es ist schon eine Weile her seit wir etwas von Ready at Dawn gehört haben, dem Studio angeführt von Didier Malenfant, Andrea Pessino und Ru Weerasuriya. Nach ihrem Exklusivtitel für die Playstation 4, The Order: 1886 hat das Studio an weiteren kleinen Spielen gearbeitet, doch woran sie genau arbeiten wussten wir bisher nicht wirklich. Bis jetzt.

In einem Tweet von Ready at Dawn's offiziellem Twitter Account verkündete das Studio dass sie nach neuen Mitarbeitern für ein Third-Person-Action-Shooter suchen. Dabei soll es sich um ein AAA-Projekt handeln, wenn man bedenkt wie viele Stellen gesucht werden können wir davon ausgehen dass sich das Projekt noch in der Pre-Production-Phase befindet. Die Hoffnungen auf einen Fortsetzung für The Order: 1886 ist damit gleich null, da das Studio darauf hinweist dass es sich hierbei um eine komplett neue IP handelt (mehr darüber könnt ihr hier lesen). Das sind keine all zu überraschenden News wenn man bedenkt dass der Playstation 4 Exklusivtitel keine all zu starken Verkaufszahlen einbrachte und auch bei den Kritikern nicht all zu gut ankam.

Wir sind gespannt wann Ready at Dawn uns etwas über das neue Projekt erzählen wird und für welche Plattformen das besagte Spiel geplant ist.