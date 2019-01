Switchblade rast noch diesen Monat auf PC und PS4

Das Indie-Studio Lucid Games mit Sitz in Liverpool hat diese Woche bekanntgegeben, dass ihr Action-MOBA Switchblade noch im Januar auf PC (Steam) und Playstation 4 landen wird. Der Titel spielt in einer futuristischen Welt, in der zwei Teams aus je fünf Spielern in einem hektischen Kampf gegeneinander antreten. Spieler müssen zusammenarbeiten, um die Gebäude des Feindes niederzureißen. Vor Beginn eines jeden Matches wählen die Spieler zwei Fahrzeuge aus 17 verschiedenen Vehikeln aus, zwischen denen man jederzeit während des Kampfes wechseln kann. Switchblade ist kostenlos spielbar, erscheint am 22. Januar und Lucid Games möchte in den kommenden Monaten weitere Inhalte bereitstellen.