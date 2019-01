4A Games verschenkt zehn Kopien von Metro Exodus' Artyom Custom Edition

Deep Silver, 4A Games und der Autor der Metro-Serie, Dmitry Glukhovsky, kündigten gestern eine streng limitierte Spezialedition von Metro Exodus an. Die sogenannte Artyom Custom Edition wird lediglich zehn Mal angefertigt und kann darüber hinaus nicht vom Studio gekauft werden. Um eines der seltenen Exemplare zu ergattern, müssen sich Fans auf der ganzen Welt in einer Reihe von Promotionen durchsetzen, die in den kommenden Wochen den Release von Exodus einleiten. Neben persönlichen Signierungen von Dmitry Glukhovsky und Andrew 'Prof' Prokhorov, dem Creative Director und Mitbegründer von 4A Games, enthält diese Fassung eine Auswahl ikonischer Objekte des Spiels, darunter eine voll funktionsfähige Nixie-Armbanduhr. Neben der Taschenuhr stehen folgende Inhalte bereit:



"eine Gasmaske und einen Filter

ein funktionierendes Kugel-Feuerzeug

eine Spartaner-Erkennungsmarke, eingraviert mit dem Namen des Besitzers

eine Ledertasche und eine Karte der Reise der Aurora

eine Besitzurkunde, unterzeichnet von Dmitry Glukhovsky und Andrew Prokhorov"