God of War: Cory Barlog spricht über fehlende Post-Launch-Inhalte

Im Gegensatz zu den anderen aktuellen Exklusivtiteln der Playstation 4 (beispielsweise Spider-Man), fehlt es dem epischen God of War an Post-Launch-Inhalten. Dies war nur eines der vielen Themen die in einem Interview des Youtube Channels Kinda Funny in der GameOverGreggy Show (via GamingBolt) mit dem Game Director Cory Barlog bespochen wurden.

Während des Interviews verriet Barlog, dass Santa Monica Studios zuerst den Plan hatte das Spiel rund um Kratos und seinen Sohn mit zusätzlichen Inhalten zu erweitern, doch als das Studio bemerkte dass die DLCs zu groß waren um sie auf simple zusätzliche Inhalte zu reduzieren, wurde die Idee verworfen.

''Es wäre im Endeffekt etwas eigenständiges geworden'', erklärt Barlog während des Interviews. ''Viele sagten mir zurecht, 'Das ist verrückt. Das ist kein DLC, das ist zu groß''.

Wenn man überlegt wie groß die besagten DLCs geworden wären, ist es gut möglich dass Santa Monica sich dazu entschlossen hat die besagten Ideen für kommende God of War-Ableger warm zu halten. Hattet ihr mit Post-Launch-Inhalten von God of War gerechnet?