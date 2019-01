Erstes Gameplay-Video für Mortal Kombat 11 angekündigt

Abgesehen von dem brutalen ersten Trailer den uns Netherrealm Studios auf den vergangenen Game Awards präsentiert hat, wissen wir bisher nicht viel von Mortal Kombat 11, dem neuen Ableger der beliebten Spielereihe.

In den vergangenen Stunden bestätigten die Entwickler jedoch über Twitter, dass wir nächste Woche im Zuge des MK 11 Enthüllungs-Events ein neues Gameplay-Video zu sehen bekommen werden, genauer gesagt am 17. Januar um 20 Uhr. Zusätzlich erhoffen wir uns Informationen dazu, welche Charakter in dem Spiel vertreten sein werden.

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April auf dem PC, der Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch