Epic-Games-CEO Tim Sweeney gehört zu reichsten Menschen der Welt

Fortnite ist eine goldene Gans und hat für Epic Games in den letzten Jahren vieles verändert, letztes Jahr konnte das Game zum Beispiel drei Milliarden US-Dollar mit dem Verkauf von kosmetischen Inhalten generieren. Dank solcher Zahlen gehört der Gründer und Geschäftsführer Tim Sweeney nun offiziell zu den 200 reichsten Menschen der Welt. Um überhaupt so reich werden zu können, benötigt man Vermögenswerte und im Falle des Epic-Chefs ist das der Besitz von Unternehmensanteilen. 44,7 Prozent des Studios gehören Sweeny, was umgerechnet etwa 15 Milliarden US-Dollar entsprechen soll. Bis zur Spitze der Milliardäre ist es für den Mann aus Maryland zwar noch ein weiter Weg, aber wer weiß was Fortnite noch alles bewirkt...

Quelle: Bloomberg und GamesIndustry.