Dragon Age 4: Bioware sucht Technical Director mit Multiplayer-Erfahrung

Wir wussten bereits dass Bioware an einem neuen Dragon Age arbeitet. Die Bestätigung kam von Bioware's General Manager Casey Hudson höchstpersönlich, der über einen Beitrag auf der offiziellen Website verkündete, dass das Team bereits über einen neuen Dragon Age-Ableger nachdenkt und man schon bald neue Informationen dazu teilen würde. Diese bekamen wir in der Tat, als das Studio während den Game Awards einen kurzen Teaser-Trailer für Dragon Age 4 präsentierte. Ein neues Kapitel in der Geschichte des beliebten RPG's war somit bestätigt.

Zwar warten wir noch auf genaue Details, doch wie es aussieht verraten uns bereits einige neue Jobpositionen für Bioware Edmonton wohin es mit dem neuen Spiel gehen soll. Allem Anschein nach zieht es die Entwickler in die Richtung einer Multiplayer-Erfahrung. Diesen Hinweis verrät uns die gesuchte Anstellung eines Technical Directors, der bereits Erfahrung mit der Entwicklung von Multiplayer-Spielen haben sollte. Andere Jobangebote richten sich an Lead Graphics Programmer die mit der Frostbite Engine arbeiten sollen und einem Lead Technical UX Designer.

Bisher haben wir keinerlei genaue Informationen über das Spiel. Da sich Dragon Age 4 jedoch noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, können wir davon ausgehen dass Bioware den Titel bereits für die kommende Konsolengeneration entwickelt. Wir sind bereits gespannt neues über das Spiel zu erfahren.

Danke GearNuke.