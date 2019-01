The Elder Scrolls: Das offizielle Kochbuch angekündigt

Wie oft wolltet ihr schon, während ihr The Elder Scrolls V: Skyrim gespielt habt, die schmackhaften Rezepten der Spielwelt lernen? Genau dies ermöglicht uns Bethesda nun mit einer Ankündigung: In Kooperation mit Insight Editions veröffentlicht das Studio ein spektakuläres Kochbuch namens The Elder Scrolls: Das offizielle Kochbuch.

Das Kochbuch bietet eine Auswahl an Rezepten von verschiedenen Regionen Tamriels, inklusive Himmelsrand und Morrowind. Mit über 60 verschiedenen Rezepten lernen wir Gerichte wie Kohleintopf mit Apfel, Sonnenlicht Soufflee, Süßkuchen und noch vieles mehr. Zusätzlich sind die Gerichte mit einem Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet, so dass sich unerfahrene Köche erst an leichten Rezepten probieren können, bevor sie zum Chefkoch aufsteigen.

The Elder Scrolls: Das offizielle Kochbuch wird am 26. März von Insight Editions veröffentlicht. Die Publisher haben bereits ähnliche Bücher wie Warcraft: Das offizielle Kochbuch, Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner und noch weitere Videospiel-Kochbücher veröffentlicht. Eine Kopie des Buches könnt ihr euch bereits entweder auf Amazon oder direkt auf der offiziellen Insight Editions-Website vorbestellen. Auf Amazon ist das Buch derzeit für 28,99€ Euro vorbestellbar, einige Einblicke aus dem Buch findet ihr unten.