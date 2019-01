Gerücht: Erhalten Fantastic Four einen Spider-Man-Auftritt?

Während der Weihnachtszeit galt Spider-Man als meistverkauftes Spiel auf der Playstation 4. Dank des Playstation 4-Bundles wurden in nur wenigen Monaten neun Millionen Kopien des Spiels verkauft. Wie es scheint erhalten wir schon bald Neuigkeiten, um die Spieler und Spidey-Fans auch weiterhin zu beschäftigen.

Am Ende eines Livestreams von Marvel Games, der sich um die Fantastic Four drehte, tweetete der offizielle Twitter-Account folgendes: Und für unsere finale #FantasticFourWeek Livestream-Ankündigung.. etwas ''fantastisches'' kommt auf Marvel's Spider-Man zu! Irgendwelche Ideen? #SpiderManPS4 @insomniacgames @PlayStation''

Insomniac teilte den Beitrag sofort ohne weiteren Kommentar. Wir können jedoch stark davon ausgehen dass die legendären Fantastic Four in irgendeiner Art und Weise schon bald im Spiel auftauchen. Eine offizielle Bestätigung haben wir jedoch noch nicht, von daher können wir bisher nur spekulieren.

Was denkt ihr? Würdet ihr gerne die Fantastic Four in Insomniac's Spider-Man zu Gesicht bekommen?