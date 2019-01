Xbox One X: Konsolen-Bundle mit Metro Exodus angekündigt

Wer Metro Exodus nicht auf dem PC spielen und trotzdem die bestmögliche Erfahrung genießen will, der hat seit kurzem einige gute Gründe, auf Microsofts Xbox One X zu setzen. Xbox Wire hat diese Woche ein spezielles Konsolen-Bundle vorgestellt, das neben dem potenten Rechenzentrum alle drei Metro-Spiele enthält. Die beiden Vorgängerspiele Metro 2033 und Metro: Last Light stehen in der grafisch überarbeiteten "Redux"-Fassung bereit, 4K-Texturen und HDR-Einstellungen werden seit einer Weile von der Xbox One X unterstützt. Die beiliegende Konsole wird mit einem kabellosen Controller und einer 1TB-großen Festplatte ausgeliefert, gutscheincodes für je einen Monat Xbox Live Gold und Xbox Game Pass liegen dem Paket ebenfalls bei. Der Microsoft Store bietet das Metro-Bundle für 499,99 Euro an.