Anna vertont neuen Metro Exodus Story-Trailer

In knapp einem Monat erscheint Metro Exodus endlich, genauer gesagt am 15. Februar. In einem brandneuen Trailer präsentieren uns Entwicklerstudio 4A Games und Publisher Deep Silver ein bisschen mehr von der narrativen Seite des Spiels.

Die Stimme die euch durch den Trailer führt ist Anna, Scharfschützen-Spezialistin der Spartan Order und Frau des Original-Protagonisten Artyom. Im Vergleich zu vorherigen Ausschnitten scheinen sich die hier gezeigten Spielinhalte auf Abwechslung und die Wärme des sonst so kühlen russischen Ödlands zu fokussieren.

Die Geschichte steht natürlich im Mittelpunkt von Metro Exodus, in letzter Zeit gab es jedoch nur wenige AAA-First-Person-Shooter die sich auf die Geschichte des Spiels konzentrierten. 4A Games bieten Genre-Fans also eine langersehnte Abwechslung. Falls ihr noch mehr über das Spiel erfahren möchtet, könnt ihr euch unsere zwei Vorschauen (1, 2) durchlesen, bevor wir die finale Kritik abliefern.

Den besagten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Xbox One X Metro Saga Bundle angekündigt

Neben dem neuen Trailer gibt es auch andere Neuigkeiten. So verkündete Microsoft dass sie, zusammen mit Deep Silver, ein Xbox One X Metro Saga Pack veröffentlichen werden. Darin enthalten ist die vollständige Trilogie der herunterladbaren Spiele (Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux und Metro Exodus), eine 1TB große Xbox One X inklusive einem Monat Zugang zum Xbox Game Pass und Xbox Live Gold. Das Paket ist ab dem 15. Februar für einen Preis von 499,99€ Euro erhältlich.