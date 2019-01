RPG-Nachschub für Switch mit Dragon's Dogma: Dark Arisen

Das erste Dragon's Dogma wurde 2012 mit eher verhaltenen Reaktionen entgegengenommen. Capcom's epische Fantasie versprach eine Menge, mangelnder Feinschliff und eine schlechte Umsetzung machte dies jedoch zunichte. Der Community wuchs das Spiel trotzdem ans Herz so dass sich die Entwickler eine Community aufbauen konnten, gefolgt von Portierungen für den PC, der Playstation 4 und Xbox One. Nun, so wie es bereits mit anderen Genre-Hits wie Skyrim oder Ark geschah, erscheint Dragon's Dogma: Dark Arisen am 23. April auch auf der Nintendo Switch (für einen reduzierten Preis von 29,99€ Euro).

Wie der Trailer unten bereits zeigt wird das Spiel sowohl im TV-Modus als auch in der portablen Version für unterwegs spielbar sein, das passt bestens zu dem Spielerlebnis. Die damals neu vorgestellte Vasallen-Mechanik bleibt unberührt, um Fähigkeiten zwischen Spielern zu teilen müsst ihr keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzen. Die Ankündigung kommt wie gerufen, denn die Community verlangt schon seit einer Weile nach Nachschub, auch wenn es sich hierbei nicht um eine Fortsetzung handelt. Was haltet wir von Capcom's Herangehensweise an ein Open-World-Action-Rollenspiel mit einem Hauch von Monster Hunter? Werdet ihr das Spiel auf der Switch spielen?