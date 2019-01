Tropico 6 um zwei Monate verschoben

Der Chef der Kalypso Media Group, Simon Hellwig, hat in einem offenen Brief an die Community die Verschiebung von Tropico 6 bekanntgegeben. Die Veröffentlichung des sechsten Ablegers der tropischen Strategiespiel-Diktatur wird sich um zwei Monate verzögern. Ursprünglich sollte der Titel Ende Januar erscheinen, der neue Termin ist der 29. März 2019.

Das Spiel solle laut Hellwig zusätzlich poliert, optimiert und verbessert werden, bevor es in die Hände der Spieler gelangt. Die Stimmung des Briefes schlägt später persönlichere Töne an, als sich der Studiochef eingesteht, dass die Serie in den letzten Jahren "zwar gut, aber nicht sehr gut oder herausragend" war. Die Entscheidung der Verschiebung basiert auch auf dem Feedback der Spieler, die sich mit der Betaversion auseinandergesetzt haben:

"Features wie die Wegfindung [der Einheiten], ein herausfordernder Mehrspielermodus und die umfassende Simulation jedes einzelnen [Bewohners, sowie] der gesamten Wirtschaft sind bereits gut implementiert, könnten jedoch von mehr Balancing, Tests und Verbesserungen profitieren, um [Calypsos] sehr hohen Qualitätsstandards für Tropico 6 zu entsprechen", schreibt Hellwig.

Kalypso entschuldigt sich schließlich für die Verspätung und bittet die Fans um Geduld (was im Frühjahr mit kostenlosem DLC als Treuebonus belohnt werden soll). Denjenigen, die nicht länger warten wollen, wird die Rückgabe und Rückerstattung ihrer Vorbestellungen angeboten.