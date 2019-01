Slightly Mad zeigt Konzeptbilder der Mad-Box-Konsole

Letzte Woche hat uns das italienische Project-Cars-Studio mit der Meldung überrascht, dass sie an einer eigenen Konsole arbeiten. Laut den Aussagen der Entwickler soll das Gerät, sobald es in drei Jahren erscheint, problemlos 4K-Inhalte in VR bei 60FPS abspielen und die nächste Konsolengeneration anführen. Nun sind erste Konzeptbilder der Mad Box präsentiert worden. Grafikdesigner bei Slightly Mad arbeiten an unterschiedlichen Illustrationen, die das Studio derzeit in Erwägung zieht. CEO Ian Bell hat diese Fotos auf Twitter enthüllt und dabei erklärt, warum die Konsole in einigen Versionen farbenfroher ist, als ihre Konkurrenten.

"Wir machen keinen stinkenden schwarzen [Kasten], den ihr [irgendwo] verstecken müsst. Wir sollten alle stolz auf unsere Spiele sein, wir sollten sie feiern! Die besten Mad-Box-Selfies, die wir erhalten, erhalten kostenlose Spiele [...]."

Was haltet ihr von diesen Vorschlägen?

