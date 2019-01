Bravely Default-Studio arbeitet an neuem Titel

Anfang der Woche teilte der offizielle Twitter-Account von Bravely Default ein niedliches Artwork mit Neujahrsgrüßen, das Hoffnungen auf ein neues Spiel schürt. Im grob übersetzten Beitrag ist die Rede von einer anstehenden Herausforderung, der sich Silicon Studio in diesem Jahr stellt. Herauskommen soll ein Projekt, das "hoffentlich vielen Leuten gefällt".

Genauere Informationen zur Plattform oder gar dem Genre gibt es derzeit nicht. Denkbar wären ein dritter Teil der Bravely-Reihe oder eine HD-Neuauflage der ersten beiden Spiele für die Nintendo Switch. Nach dem Erfolg von Octopath Traveler im vergangenen Jahr sind Gerüchte über eine Switch-Umsetzung des ersten Bravely Defaults aufgekommen, was ebenfalls auf besagte Herausforderung schließen lassen könnte.

Square Enix veröffentlichte sowohl Bravely Default als auch Bravely Second exklusiv auf dem Nintendo 3DS. Obwohl die recht erfolgreichen AA-Rollenspiele ein mobiles Spin-Off namens Bravely Default: Fairy's Effect hervorgebracht haben, scheint uns Nintendos Hybridsystem für ein neues Spiel die vielversprechendste Option zu sein. Der Veröffentlichung für PS4 und Xbox One stünde aber natürlich auch nichts im Wege... Worüber würdet ihr euch eher freuen: Eine Neuauflage der ersten beiden Spiele oder ein potentielles Bravely Third? Lasst es uns in den Kommentaren unter den Artwork-Grüßen wissen.

Quelle: GoNintendo.