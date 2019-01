Playstation 4 bei 91 Millionen verkauften Konsolen

Anfang des Jahres hat uns ein Gerücht erreicht, laut dem Sony über 90 Millionen Playstation 4 verkaufen konnte, mittlerweile haben wir die offizielle Bestätigung erhalten. Dank diverser Werbekampagnen und Weihnachtsaktionen konnte Sony im letzten Quartal mehr als 5,6 Millionen PS4-Einheiten verkaufen, was die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Systeme auf 91,6 Millionen erhöht. Dadurch ist abzusehen, dass der Hersteller 2019 die magische Grenze von 100 Millionen ausgelieferter PS4 erreichen wird.

Ebenso spektakulär sieht es bei dem Thema Software aus: PS4-Spieler haben in den letzten drei Monaten über 50 Millionen Spiele gekauft, was die Gesamtzahl vertriebener PS4-Software auf über 876 Millionen Titel erhöht. Das beliebteste PS4-Spiel der letzten Monate war Spider-Man, das bis Ende November neun Millionen Exemplare verkaufte. Ob dieses erstaunliche Interesse an Spielen im ersten Halbjahr 2019 aufrechterhalten bleibt, wagen wir aufgrund des Mangels an starken Blockbustern zu bezweifeln, doch Sony hat sicher noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand.