Nintendo generiert mit Handyspielen 300 Millionen Euro in 2018

Vor einigen Jahren startete Nintendo die Entwicklung mobiler Spiele, deren Qualität viele Fans häufig nicht zufriedenstellt. Der Publisher scheint mit der Performance dieser Sparte selbst nicht ganz zufrieden zu sein, zumindest was die Popularität angeht. Das heißt aber natürlich nicht, dass die entsprechenden Games für den Konzern kein Geld abwerfen: Sensor Tower berichtet, dass die verschiedenen Handyspiele von Nintendo 2018 insgesamt 348 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 304 Millionen Euro) erwirtschafteten. Da außer Super Mario Run alle mobile Games des Herstellers kostenlos sind, entfällt der überwältigende Teil davon also auf Mikrotransaktionen. Allein im vierten Quartal konnte ein Drittel der Jahreseinnahmen aus dieser Sparte akkumuliert werden, in Fire Emblem Heroes fließt mit ca. 190 Millionen Euro mit Abstand am meisten Geld.

Quelle: 4Players.de.