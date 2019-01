The Walking Dead: Neuer Trailer baut dramatische Episode auf

Die dritte Episode von The Walking Dead: The Final Season wurde am 15. Dezember mit einem Trailer vorgestellt, der versuchte all das wiederzugeben, was Clementine in den letzten Jahren durchgemacht hat. Da wir uns nun langsam dem Starttermin des geplanten Inhalts nähern, wirft der Entwickler einen Blick auf die Zukunft. Der frische Trailer macht deutlich, dass "Broken Toys" nicht mit dem Einsatz von Waffen spart. Clementine hat keine Hemmungen, den Jüngeren klarzumachen, dass sie in einer Welt leben, in der man schwierige Entscheidungen treffen und groteske Dinge tun muss, um das eigene Leben und das der anderen zu retten. Am 15. Januar erscheint das nächste Kapitel von The Walking Dead: The Final Season.