Devil May Cry 5: Zweite Demo im Februar geplant

Besitzer einer Xbox One hatten nun über einen Monat lang die Möglichkeit, sich in einer speziellen Demo von Devil May Cry 5 ausgiebig mit dem kommenden Actionspiel zu beschäftigen. Capcom hat diese Demonstration nun wieder aus dem Store gezogen (wer sie heruntergeladen hat, darf aber unbeirrt weiterspielen), gab gestern aber gleichzeitig den Termin einer erneuten Testphase bekannt. Und den dürfen sich diesmal nicht nur Microsoft-Fans, sondern auch PS4-Spieler im Kalender markieren: Am 7. Februar wird es eine brandneue Demo für Playstation 4 und Xbox One geben. Capcom will noch nicht verraten, was uns darin geboten wird, wir müssen uns also noch bis kommenden Monat gedulden.