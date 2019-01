Pokémon Go erwirtschaftete 2018 700 Millionen Euro

Pokémon Go konnte der Ebbe, die dem initialen Wahn im Sommer 2016 unweigerlich folgte, irgendwie überstehen und feiert in wenigen Monaten den dritten Geburtstag. 2018 hat Niantic Labs viele neue Inhalte bereitgestellt, was für das Mobile Game unglaublich gut funktioniert haben muss. In einem Bericht des Technik-Magazins Sensor Tower wird nämlich ersichtlich, dass Pokémon Go im letzten Jahr einen Umsatz von 795 Millionen US-Dollar verzeichnete, umgerechnet sind das ca. 694 Millionen Euro. In den Vereinigten Staaten ist der AR-Titel noch immer sehr beliebt, dort wurde ein Drittel der gesamten Einnahmen verbucht. Ob der Entwickler bereits an einer Fortsetzung arbeitet oder in Zukunft weiterhin regelmäßig neue Inhalte bereitstellt, was glaubt ihr?