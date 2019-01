Black Desert erscheint Anfang März auf Xbox One

Kakao Games hat gestern den Veröffentlichungstermin von Black Desert Online für die Xbox One bekanntgegeben und auf den 4. März datiert. Das Fantasy-MMORPG ist im November auf der Microsoft-Konsole in die Betaversion gewechselt und erscheint im Frühjahr in drei verschiedenen Varianten: Standard, Deluxe und Ultimate. Alle drei Versionen enthalten entsprechende In-Game-Extras und können ab sofort im Microsoft Store vorbestellt werden.

"Nach der begeisterten Rezeption der offenen Beta von Black Desert im November 2018 hat unser Team große Anstrengungen unternommen, um das Basisspiel vor dem Start am 4. März wesentlich zu verbessern.", so Robin Jung von Pearl Abyss in der offiziellen Pressemitteilung. "Wir freuen uns über das Feedback, das wir von unseren Betatestern und der Xbox-Community erhalten haben, und sind gespannt [weitere Informationen] in den kommenden Monaten mit euch zu teilen."

Auf der Xbox verliert das Game seinen Namenszusatz Online, auf der Plattform wird der Titel deshalb nur noch unter Black Desert geführt. Black Desert Online ist seit 2016 auf dem PC verfügbar und es deuten Gerüchte auf eine mögliche Playstation-4-Version in der Zukunft hin.