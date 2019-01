Infinity Ward entwickelt Einzelspieler für Call of Duty der nächsten Generation

Infinity Ward arbeitet an einem neuen "Next-Gen"-Call of Duty mit "Multiplayer- und Singleplayer"-Inhalten, das geht aus einer Reihe von Stellenangeboten des Entwicklers hervor. In mehreren Einträgen lesen wir, dass es sich um ein Spiel der "nächsten Generation" handle, allerdings wollen wir diesen Terminus nicht zwingend auf die Playstation 5 oder die nächste Xbox anwenden. Die offenen Stellen zeigen zudem, dass nach Mitarbeitern gesucht wird, die speziell an Einzelspielermodi arbeiten sollen. Das aktuelle Call of Duty von Treyarch, Black Ops 4, hatte solche Inhalte letztes Jahr übersprungen.

Quelle: Dexerto.