Cold Iron Studios entwickelt Alien-MMO für PC und Konsolen

Als Warner Bros. gestern neues Alien-Projekt anteaserten, wurden Hoffnungen geschürt, die die anschließende Ankündigung eines Handyspiels nicht erfüllen konnte. Alien-Fans waren darüber nicht sehr glücklich und FoxNet begriff das zeitig genug, um eine Antwort zu formulieren. Sie versicherten Fans, dass der US-Entwickler Cold Iron Studios an einem noch unangekündigten Spiel im Universum der Alien-Filme arbeite (was wir eigentlich schon wussten). Aus der offiziellen Pressemitteilung zur Ankündigung von Alien: Blackout gehen weitere Informationen zu diesem ominösen Projekt hervor: Cold Iron sitzt demnach nicht an einem neuen Horrorspiel für Einzelspieler, sondern an einem MMO-Shooter für Konsolen und PC. Und dieses Projekt werde ebenfalls bald näher vorgestellt werden, heißt es auf Twitter.