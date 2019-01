Fotomodus in Metro Exodus bestätigt

Metro Exodus erscheint in knapp einem Monat und 4A Games bereitet sich schon jetzt intensiv auf die Veröffentlichung des apokalyptischen Shooters vor. Auf Twitter schrieb der Entwickler kürzlich, dass uns in dieser Woche fünf Nachrichten rund um das Spiel erwarten - an jedem Wochentag eine. Die erste Meldung folgte am Nachmittag und bestätigt einen Fotomodus. Laut dem Executive Producer Jon Bloch kommt solch ein Feature in dem Genre zwar noch nicht so häufig zum Einsatz, das Team wollte Spielern dennoch die Möglichkeit geben, "ihre eigenen Geschichten aus den russischen Einöden einzufangen." Zum Launch von Metro Exodus am 15. Februar soll der Fotomodus bereitstehen, PC-Spieler profitieren mit entsprechenden Grafikkarten zudem von Nvidias Ansel-Technologie, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.