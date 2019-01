Kazunori Yamauchi "zeigt" acht neue Autos für GT Sport

Serienschöpfer Kazunori Yamauchi hat heute auf seinem Twitter-Account mitgeteilt, dass Gran Turismo Sport nächste Woche ein frisches Update erhält. Was sich konkret verändert, das haben wir nicht erfahren, Yamauchi zeigte jedoch ein Silhouetten-Foto von acht Rennwagen. Es wird vermutet, dass die Flitzer am 17. Januar mit besagtem Update ins Spiel gelangen. Der Beitrag enthält zudem den Hashtag FIA GTC, was eine Verbindung mit dem entsprechenden Rennsport-Wettbewerb nahelegt. Die FIA GTC wurde 2009 von der aktuellen Rennserie FIA GT abgelöst, nach zwölf Jahren Laufzeit.