Wird Alien: Isolation 2 bald enthüllt?

Update: Das mit Alien: Isolation 2 hat sich leider erledigt. Wie wir jetzt wissen, handelte es sich bei dem unteren Teaser um das mobile Game Alien: Blackout. Mehr Infos darüber lest ihr in diesem Beitrag nach. Wir möchten uns für die unnötige Verwirrung entschuldigen.

Originale Meldung: Am Wochenende ist ein neues Gerücht über das nächste Alien-Spiel aufgetaucht. Die sozialen Kanäle der Alien-Marke teilten eine Referenz zu Amanda Ripley, Ellen Ripleys Tochter - der Protagonistin aus Creative Assemblys Alien: Isolation. Im kurzen Teaser heißt es, Amanda werde 2019 "die Geheimnisse der Nostromo" untersuchen. Die Nostromo ist der Name des Raumschiffs aus dem ersten Alien-Film. Allerdings geht aus diesem Teaser nicht hervor, worum es sich bei dieser Andeutung nun eigentlich handeln könnte. Vielleicht ist es Alien: Isolation 2, vielleicht aber auch nur ein Comic oder gar ein neuer Film - im Moment lässt sich das nicht sagen. Sega (die wir als Vertriebspartner vermuten) und Creative Assembly halten natürlich ebenfalls die Füße still.