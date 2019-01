Heute im GR-Livestream: Hades

Im Epic Games Store sammeln sich mit jeder neuen Woche weitere große Namen. All das hat Supergiant Games' neuester Titel Hades eingeleitet, der Anfang Dezember auf der Plattform in die Early-Access-Phase startete. Der Dungeon-Crawler bietet neben seinem unverwechselbaren visuellen Stil diverse Roguelike-Elemente, mit denen wir uns im heutigen Livestream auseinandersetzen wollen. Um 16:00 werden wir aus dem Olymp in den Abgrund springen (oder geworfen?), zuschauen könnt ihr nachher auf unserer Liveseite.