GeForce RTX 2060: Nvidia enthüllt neue Mid-Tier-Grafikkarten

Wenn ihr auf dem aktuellen Stand der Grafikkarten-Technologien geblieben seid, dann habt ihr sicher schon etwas vom Ray-Tracing-Verfahren (RTX) gehört. Die PC-Version von Battlefield V nutzt das RTX-Feature zur Echtzeitberechnung realitätsnaher Spiegelungen in 3D-Umgebungen. Das Problem an der jungen Technik ist der Kostenpunkt, da man die aktuellen Nvidia-Grafikkarten für über 500 Euro benötigt. Ein zweites Schmankerl besteht in den heftigen Performance-Einbußen, die diese Technologie aktuell noch selbst auf leistungsstarken Rechnern mit sich bringt. Zumindest der erste Kritikpunkt könnte allerdings bald behoben sein, da Nvidia heute die GeForce RTX 2060-er Reihe ankündigte, eine günstigere Variante der hauseigenen Ray-Tracing-Grafikkarten.

349,99 US-Dollar, umgerechnet etwa 300 Euro, kostet die jüngste Hardware, die ab dem 15. Januar verkauft wird. Die Karten bieten 6GB Videospeicher (bei einer Taktfrequenz von 1365MHz) und basieren auf der patentierten Nvidia-Architektur Turing GPU. Mehr Infos bekommt ihr auf der offiziellen Homepage.