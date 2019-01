Rückkehr nach Tristram: Erlebt das originale Diablo in Diablo III

Noch bis zum 1. Februar (um 13 Uhr) ist das Diablo-Geburtstags-Event "Darkening of Tristram" für die PC-, Xbox-One- und Playstation-4-Versionen von Diablo III verfügbar. Mutige Nephalem dürfen im Abenteuermodus ein spezielles Portal öffnen, mit dem sie in der Zeit zurückreisen. Dort müssen im schicken Retrofilter vier klassische Bosse aus dem ersten Diablo besiegt werden: Der Schlächter, der Skelettkönig, Lazarus und das oberste Übel selbst - Diablo. Zur Belohnung winken exklusive Belohnungen, diese Mission bietet also nicht nur für Nostalgiker etwas. Blizzard startete diese Quest im Januar 2017 und hält sie jährlich ab.