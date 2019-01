Legendary Eleven auf Xbox One erhältlich

Seit dem Wochenende ist Eclipse Games' Arcade-Fußballspiel Legendary Eleven auf der Xbox One erhältlich. Der Titel bietet eine humorvolle Herangehensweise an den Sport, die laut den Entwicklern von den "goldenen Jahren des Fußballs" inspiriert sei. Gemeint sind damit die Jahre 1970 bis 1990, was wir nicht weiter kommentieren wollen. Legendary Eleven bietet eine Kampagne, die wir sowohl lokal als auch online erleben können, und 36 Mannschaften, die um den Weltcup spielen. Der Kostenpunkt für diesen kurzweiligen Spaß liegt 14,99 Euro, hier gelangt ihr zum Windows Store. Unten folgen einige Screenshots der Xbox-One-Version, das Game steht ansonsten seit vergangenem Jahr auch auf PC und Nintendo Switch bereit.

Quelle: Larry "Major Nelson" Hryb auf Twitter.