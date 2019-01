Charakteranpassung im Mehrspielermodus von The Last of Us: Part II möglich?

The Last of Us: Part II ist ein großes Thema, obwohl bislang im Grunde noch nicht viel über das Spiel bekannt ist. Aus einer Stellenausschreibung des Entwicklers Naughty Dog aus dem Dezember gehen jedoch neue Informationen über einen möglichen Mehrspielermodus hervor. Ende des letzten Jahres wurden dort neue Talente gesucht, darunter ein "Multiplayer Server Programmierer", aus dessen Jobbeschreibung die nachfolgenden Informationen stammen. Offenbar bietet der Multiplayer des Actionspiels Belohnungen, mit denen man seine Charaktere individuell anpassen darf. Dafür scheint sogar ein eigener In-Game-Store erdacht zu werden, der wahrscheinlich weitere kosmetische Anpassungen vornimmt. Mehr Informationen über den Multiplayer-Modus mit dem Titel "Factions" sind noch nicht bekannt. In Uncharted 4: A Thief's End war es ebenfalls möglich, den eigenen Charakter im Multiplayer anzupassen, die Parallelen sind demnach vorhanden. The Last of Us: Part II wird zu einem noch unbekannten Datum für die Playstation 4 erscheinen, welche Ansprüche habt ihr an den Multiplayer-Modus?