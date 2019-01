PC-Anforderungen für Shenmue 3 bekannt

Ys Net hat sich viel Zeit genommen, das Ende von Ryos Reise einzuleiten. Nach aktuellem Plan soll Shenmue 3 am 27. August 2019 veröffentlicht werden, doch weitere Verzögerungen sind offenbar nicht geplant. In einer neuen Nachricht hat Studiochef Yu Suzuki vergangene Woche über die offiziellen technischen Mindestanforderungen der PC-Version informiert. Überraschend ist im Grunde nur der verhältnismäßig hohe Speicherplatzbedarf, der für die Installation draufgeht. Ansonsten sind die Ansprüche moderat, denn selbst Computer mit einem i5-Prozessor (der bereits fünf Jahre alt ist) scheinen das Spiel souverän berechnen zu können. Grafikkarten am unteren, mittleren Preissegment scheinen mit Shenmue 3 ebenfalls gut zurechtzukommen, natürlich spricht Ys Net aber auch nur von den minimalen Anforderungen. Die genauen Detail können sich zwar noch ändern, heißt es.

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) oder besser; Quad-Core

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti oder besser; (DirectX-11-kompatibel, mindestens 2GB Videospeicher)

Festplattenspeicher: 100 GB

Quelle: ResetEra