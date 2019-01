Fan baut Horrorspiel P.T. originalgetreu nach

Als sich Konami von Hideo Kojima trennte, wurde das einprägsame Horrorspiel Silent Hills gestrichen. Ein Relikt aus dieser Zeit ist P.T. für die Playstation 4, das viele Spieler in Angst und Schrecken versetzen konnte. Dieses kleine Werk über den großen Terror verfolgt uns auch nach seinem Tod - der japanische Entwickler hat den spielbaren Teaser nämlich längst vom Netz genommen und ist seitdem vermehrt gegen die Bemühungen der Fans vorgegangen, P.T. nachzubilden. Doch Horrorfans lassen nicht zu, dass das Spiel in Vergessenheit gerät.

Eine leidenschaftlicher Programmierer hat den Spielcode von P.T. in der Unreal Engine 4 nachgebaut. Dadurch ist zum Beispiel eine Virtual-Reality-Darstellung möglich, was uns in völlig neue Abgründe vorstoßen lassen dürfte. Der Reddit-Nutzer Buzzooo2 veröffentlichte diese Spielversion kostenlos auf einem Download-Portal. Eigenen Aussagen zufolge beschäftigte ihn die Nachbildung von P.T. satte zehn Monate lang. Obwohl sämtlicher Inhalt auf den Texturen, Modellen, Animationen, dem Gameplay und natürlich dem Design von Kojima Productions beruht, musste Buzzooo2 alle Details in seinem eigenen Code schreiben.

Unsere furchtlose Kollegin Fabrizia aus Italien hat sich bereits todesmutig in die Demo gestürzt und ist begeistert. Wer sich auch traut, kann ihre oder seine Erfahrungsberichte ja in den Kommentaren mit uns schildern. Ob Konami auch gegen dieses Projekt vorgeht, wird die Zeit zeigen - Fans sollten sich deshalb vielleicht lieber sputen.