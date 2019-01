Gerücht: Sony arbeitet an neuem Socom-Spiel

Die Socom-Serie hat einst zu den Vorzeigeprojekten Sonys gehört, unter anderem weil damit die Online-Funktionalität der Playstation 2 unter Beweis gestellt werden konnte. Den letzten beiden Kapiteln der Reihe gelang es jedoch nicht, bei einem ausreichend großen Publikum zu landen, weshalb weitere Ableger in den Ruhemodus wechselten und Entwickler Zipper Interactive geschlossen wurde. Doch laut dem Insider Tidux könnte die Marke wieder in Bewegung gesetzt werden. Laut seiner Quelle arbeite Sony aktuell an einem weiteren Kapitel, das Parallelen zu Rainbow Six aufweist:

"Jüngstes Gerücht: Playstation steckt in einer frühen Entwicklungsphase für das nächste SOCOM-Spiel. Hört sich nach einem taktischen Online-Shooter an, wie R6."

Habt ihr noch Erwartungen an die Serie?