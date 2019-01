Hitman: Absolution und Blood Money werden in 4K neu aufgelegt

Die dänischen Hitman-Schöpfer IO Interactive haben am vergangenen Freitag die Hitman HD Enhanced Collection angekündigt. Hinter diesem Titel verbergen sich zwei Neuauflagen von Hitman: Absolution (2012) und Hitman: Blood Money (2006). Beide Titel sind in der aktuellen Technik-Engine umgesetzt worden, was die Darstellung von 4K-Texturen bei 60 Bildern in der Sekunde erlaubt. Licht- und Schattenverhalten, Reflexionen und überarbeitete Steuerungsoptionen wurden ebenfalls bestätigt. Die Sammlung wird am 11. Januar digital zum Preis von 49,99 Euro für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.