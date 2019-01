Kommt Catherine für den PC?

Heute Morgen hat Atlus einen kleinen Teaser im Steam-Forum von Bayonetta losgetreten, indem sie das Bild einer Ziege teilten. Fans des wahnwitzigen Puzzle-Abenteuers Catherine zogen sofort die Verbindung zu einer möglichen PC-Version, die sich in den letzten Stunden erhärtet hat. Siliconera hat einen ESRB-Eintrag von Catherine: Classic Edition für den PC gefunden, was die Wahrscheinlichkeit eines Port untermauert. Zuletzt sind in asiatischen Märkten vermehrt Hinweise auf eine PC-Version aufgetaucht, dank all dieser Hinweisen ist eine Wiederveröffentlichung für 2019 naheliegend. Mitte Februar wird Atlus zudem die Full Body-Edition von Catherine für PS4 und PS Vita veröffentlichen, eine erweiterte Fassung des Originals mit zusätzlichem Story-Strang und und neuen Inhalten.