What Remains of Edith Finch kostenlos im Epic Games Store abgreifen

Der Fortnite-Entwickler Epic Games hat Valves Distributionsplattform Steam Anfang Dezember den Kampf um den PC-Markt angesagt. Mit niedrigeren Konditionen und PC-exklusiven Abkommen sicherte sich das Unternehmen schon jetzt einige vielversprechende Titel, die Plattform hat aber noch weitere Vorteile - sie verschenkt angemeldeten Nutzern regelmäßig kostenlose Spiele. Den Start der Kampagne hat Subnautica von Unknown Worlds gemacht, aktuell (noch bis zum 10. Januar) gibt es dort Team Meats hektischen Plattformer Super Meat Boy aufs Haus. Das nächste Spiel ist ebenfalls bereits bekannt und zielt auf Freunde von narrativen Abenteuern ab: Vom 10. bis zum 25. Januar steht What Remains of Edith Finc von Giant Sparrow auf der Distributionsplattform bereit.

What Remains of Edith Finch ist ein fantastischer Titel aus 2017, der bereits für PC, PS4 und Xbox One erhältlich ist. Unsere Kritik empfehlen wir an dieser Stelle sehr deutlich, falls ihr noch nichts von dem einzigartigen Abenteuer gehört haben solltet.