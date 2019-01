The Initiative: Verstärkung für Microsofts Prestige-Studio

Im Juni 2018 hat Microsoft ein ambitioniertes Entwicklerstudio in Santa Monica, Kalifornien, aus dem Boden gestampft. Dieses Büro, The Initiative genannt, wird vom ehemaligen Crystal-Dynamics-Chef Darrell Gallagher angeführt und versammelt viele bekannte Talente der Branche unter sich (zuletzt etwa den Direktor von Sunset Overdrive, Drew Murray). Nun wurde bekannt, dass seit vergangenem November weitere Veteranen zu The Initiative wechselten. In einem ResetEra-Forum wurden Jobwechsel von Sledgehammer, Rooster Teeth, Activision und Crystal Dynamics zugeordnet. Woran das kalifornische Studio aktuell arbeitet, ist nicht bekannt.