Insider vermutet 2019-Release von Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima gehört zweifellos zu den Playstation-Exklusivtiteln, auf die sich viele Spieler schon jetzt riesig freuen. Entwickler Sucker Punch hat bislang allerdings noch kein Release-Termin kommentiert und wir fragen uns, ob Sony den Titel dieses Jahr 2019 veröffentlichen wird. Der Insider Tidux scheint mehr zu wissen, denn auf Twitter schrieb er letzte Woche über Spiele, die für den Publisher in diesem Jahr sehr wichtig werden. Neben einem ominösen Geheimspiel scheint auch Ghost of Tsushima für die nächsten Monate anzustehen:

"2019 ist ein großes Jahr für #PlayStation, denn sie bereiten sich auf etwas Großes vor. Days Gone, Ghost of Tsushima, Concrete Genie, Dreams und eine weitere [Überraschung]..."