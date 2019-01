Hearthstone-Entwickler arbeiten an neuem Marvel-Projekt

Ben Brode ist bekannt für seine Arbeiten bei Blizzard, der Mann war früher Game Director von Hearthstone: Heroes of Warcraft. Er verließ das Unternehmen im April 2018, um ein neues Studio zu gründen - Second Dinner. In Kalifornien hat Brode ein neues Team auf die Beine gestellt, das spannende Neuigkeiten für 2019 hat. Seit sechs Monaten arbeitet das Studio offenbar an einem neuen Projekt, das in Zusammenarbeit mit Marvel entsteht. Obwohl sich die Arbeitsumstände für Brode und seine Mannschaft offensichtlich geändert haben, geht aus dem Neujahrsgruß (den wir unten eingebunden haben) hervor, dass die Finanzierung besagten Projekts bereits vollständig geklärt sei, weshalb nun frische Talente ins Boot geholt werden sollen. Genauere Details zu ihrem kommenden Spiel gibt Second Dinner nicht, die Kollaboration mit Marvel erlaubt viele mögliche Anknüpfpunkte.