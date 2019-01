Neue Microsoft-Patente beziehen sich auf erweiterten Xbox One-Controller

Der Xbox-One-Controller ist (nicht nur) für uns noch immer der beste Vertreter seines Faches, die Elite-Edition begeistert schließlich nicht ohne Grund seit Markteinführung vor einigen Jahren unzählige Fans. Unternehmen wie Microsoft sind natürlich stets darum bemüht, ihre Produkte zu verbessern, deshalb überrascht es uns nicht, in Zukunft weitere Updates am Controller zu sehen.

Ein neuer Bericht von Windows Latest beschäftigt sich mit vier verschiedenen Patenten, die experimentelle Technologien für Eingabegeräte thematisieren. Alle vier Einträge konzentrieren sich speziell auf das Thema Vibration und handeln von Methoden, wie ein potenziell neuer Xbox-Controller in der Lage sein könnte, Force Feedback zu simulieren (anstatt nur zu vibrieren). Offenbar probiert Microsoft Verfahren zur Übermittlung von Signalen aus, die über das haptische Feedback hinausreichen. Parameter im jeweiligen Videospiel sollen beispielsweise dafür Sorge tragen, in welcher Intensität und in welchen Bereichen des Geräts eine Reaktion entsteht.