Quantic Dream bereitet "großartige Neuigkeiten" für 2019 vor

Der französische Entwickler Quantic Dream ist für seine cineastischen und narrativen Spiele, wie Heavy Rain und Beyond: Two Souls, bekannt. Ihr aktuellstes Game ist Detroit: Become Human, das letzten Mai exklusiv auf Sonys Playstation 4 erschien (wir mochten es sehr). Am Neujahrsabend hat dieses Studio vielversprechende Neuigkeiten für das kommende Jahr angekündigt:

"Vielen Dank an alle für ein fabelhaftes Jahr 2018! Wir werden bald mit großartigen Neuigkeiten zurückkehren. Bleibt wohlbehalten und glücklich, teilt eure Leidenschaft und Liebe!", heißt es im Beitrag.

Was das Studio wohl plant? Zusatzinhalte für Detroit: Become Human, ein Remake von Heavy Rain oder einem älteren Projekt, oder die Ankündigung von etwas gänzlich Neuem? Was wollt ihr von den Franzosen sehen?